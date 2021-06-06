В Ливии украли главу местного отделения Красного полумесяца

Как сообщили сегодня в миссии ООН по поддержке Ливии, в ливийском городе Адждабия был похищен руководитель регионального отделения Красного полумесяца Мансур Аттый аль-Магриби.

В миссии ООН уточнили, что аль-Магриби был похищен еще в четверг возле собственного офиса. На данный момент с ним или его похитителями нет никакой связи, пишет РИА Новости.

Известно только, что на машину аль-Магриби напал неизвестный с оружием в руках и увез его в неизвестном направлении.

В миссии ООН и ливийском Красном полумесяце призвали немедленно освободить аль-Магриби. "Заботясь о безопасности наших волонтеров и сотрудников, мы призываем органы безопасности принять меры по скорейшему возвращению аль-Магриби и проведению расследования по факту похищения", - сказано на аккаунте Красного полумесяца в Twitter.