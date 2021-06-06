Муслим Салихов пошел на рекорд по победам в UFC

Дагестанский боец Муслим Салихов на турнире UFC в Лас-Вегасе взял пятую победу в промоушене подряд – в полусреднем весе он одолел бразильского бойца Франциско Триналдо.

Победа была присуждена Салихову по решению судей единогласно – он более активно дрался и несколько раз отправлял оппонента на пол в нокдаун.

При этом Триналдо поранил Салихову глаз в последнем раунде, однако тот не сдался и, фактически, с одним глазом завершил поединок в свою пользу.

Таким образом, Муслим Салихов пошел на рекорд по длине серии побед – больше боев подряд выигрывал прежде только звезда и чемпион полусреднего весе Камару Усман.