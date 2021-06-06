Семеро студентов без следа пропали в грузинском заповеднике

Как сообщили сегодня грузинские спасатели, до 40 специалистов МЧС в настоящее время ищут группу из семи студентов, пропавших в заповеднике Абастумани (Самцхе-Джавахети). Группа должна была вернуться из заповедника еще в пятницу, однако исчезла без следа.

Вместе со спасателями поисковые работы сейчас ведут родственники пропавших и сотрудники заповедника Абастумани, пишет Спутник-Грузия.

По словам сотрудника мэрии Адигени в заповеднике Васила Мегенеишвили, заблудиться в Абастумани довольно просто. "Там такие участки леса, если внимательно не присмотреться, то тропы разветвляются и они могли ошибиться", - сказал он, добавив, что заповедник совершенно безопасен, поскольку в нем нет ни сложного рельефа, ни опасных хищников.