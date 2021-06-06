В Австрии рассказали, что делать Украине с "Северным потоком-2"

Глава австрийской энергетической корпорации OMV Райнер Зеле заявил сегодня, что у Украины есть вполне реальный выход из ситуации, когда "Газпром", закончив строительство "Северного потока-2", перенаправит газовый экспорт с украинского маршрута на германский.

Зеле призвал Украину не пытаться остановить "Северный поток-2", а предложить "Газпрому" выгодные условия транзита. "Сделайте привлекательное предложение, "Газпром", безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу", - пояснил глава OMV в эфире "Россия 1".

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин сообщил, что первая нитка "Северного потока-2" уже уложена. Вторая нитка будет закончена до конца года, и "Газпром" уже готов заполнить эти трубы газом.