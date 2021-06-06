Гагик Царукян: Армения не может обеспечить свою безопасность

Глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил сегодня на встрече с молодежью, что армянское государство не способно обеспечить собственную безопасность и призвал передать полномочия в этой сфере России.

"Народ напряжен, встревожен, взволнован. Я первым сказал, что основная проблема нашей страны, нашего государства, нашего народа — это безопасность. Безопасность нашей страны может обеспечить только Россия", - приводит его слова news.am.

В связи с этим Царукян призвал власти подписать "новый военно-политический документ с Россией", по которому ответственность за безопасность Армении была бы возложена на Москву.

Говоря о проблемах молодежи, Царукян пообещал, что в новом парламенте "Процветающая Армения" будет работать над тем, чтобы образование в Армении было доступным и качественным, ипотека для молодых людей – беспроцентной и без первоначального взноса.

На встрече он вручил билеты новым членам ППА.