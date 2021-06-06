СЖР отреагировал на гибель азербайджанских журналистов в Кельбаджарском районе

Союз журналистов России распространил заявление в связи с гибелью в пятницу сотрудников азербайджанских СМИ в Кельбаджарском районе Азербайджана, подорвавшихся на мине, заложенной оккупационными силами ВС Армении.

"В Кельбаджарском районе Азербайджана погибли два журналиста в результате подрыва на мине. Жертвами взрыва стали двое наших коллег – оператор телеканала AzTV Сирадж Абишов и сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов. Союз журналистов России выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам погибших", - сказано в заявлении СЖР.

Напомним, что машина с представителями азербайджанских СМИ, командированных в Кельбаджарский район, подорвалась на противотанковой мине во время движения в направлении села Сусузлуг. Помимо Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова также погиб заместитель представителя Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.