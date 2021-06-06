Главная » Новости

Вот как израильская армия относится к палестинскому населению (ФОТО)

Вот как израильская армия относится к палестинскому населению (ФОТО)

Израильскую армию часто критикуют за жестокое обращение с жителями сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Конечно, во время эскалации насилие проявляется членами ЦАХАЛ. Но есть множество свидетельств и того, как простые израильские солдаты по-человечески, с достоинством и уважением общаются и обращаются с арабскими соседями. Вот несколько фотографических подтверждений этому. 

Израильские солдаты присматривают за арабскими детишками

Израильский солдат играет в кости с палестинским мальчиком 

Солдат ЦАХАЛ и девочка

Арабский мальчик играет в футбол с еврейским военнослужащим 

Израильский солдат поит водой палестинского ребенка

Израильтянин несет на руках арабскую бабушку

 

 

9080 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!