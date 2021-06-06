Вот как израильская армия относится к палестинскому населению (ФОТО)

Израильскую армию часто критикуют за жестокое обращение с жителями сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Конечно, во время эскалации насилие проявляется членами ЦАХАЛ. Но есть множество свидетельств и того, как простые израильские солдаты по-человечески, с достоинством и уважением общаются и обращаются с арабскими соседями. Вот несколько фотографических подтверждений этому.

Израильские солдаты присматривают за арабскими детишками

Израильский солдат играет в кости с палестинским мальчиком

Солдат ЦАХАЛ и девочка

Арабский мальчик играет в футбол с еврейским военнослужащим

Израильский солдат поит водой палестинского ребенка

Израильтянин несет на руках арабскую бабушку