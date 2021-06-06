Вот как израильская армия относится к палестинскому населению (ФОТО)
Израильскую армию часто критикуют за жестокое обращение с жителями сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Конечно, во время эскалации насилие проявляется членами ЦАХАЛ. Но есть множество свидетельств и того, как простые израильские солдаты по-человечески, с достоинством и уважением общаются и обращаются с арабскими соседями. Вот несколько фотографических подтверждений этому.
Израильские солдаты присматривают за арабскими детишками
Израильский солдат играет в кости с палестинским мальчиком
Солдат ЦАХАЛ и девочка
Арабский мальчик играет в футбол с еврейским военнослужащим
Израильский солдат поит водой палестинского ребенка
Израильтянин несет на руках арабскую бабушку
Вестник Кавказа
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