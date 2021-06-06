Швейцария может ограничит пролет над Женевой на время встречи Байдена и Путина

Власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению пролета над Женевой на время встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, пишут швейцарские СМИ. По их данным, ограничения будут серьезными.

Схемой контроля пролета в воздушном пространстве Женевы занимается швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, службой диспетчеров и другими федеральными службами.

Процедура ограничения "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе", пояснила газета La Tribune de Geneve.

Швейцарские специалисты также осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера, где могут быть установлены системы ПВО.