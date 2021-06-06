Зеленский устроил пикник журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов на неформальную встречу и организовал для них пикник с шашлыком. Мероприятие проводится по случаю дня сотрудников СМИ Украины.

На одной из фотографий оператор "поймал" Зеленского у мангала, раздающим шашлыки в окружении десятков работников СМИ.

"Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен", - сказал на встрече президент.

День журналистов в Украине отмечают 6 июня.