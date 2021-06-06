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Борец из Кабардино-Балкарии победил на турнире в Румынии

Борец из Кабардино-Балкарии победил на турнире в Румынии

4 июня борец из Кабардино-Балкарии Идар Хатанов завоевал первое место на традиционном международном турнире по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров памяти Думитру Парвулеску и Василе Йорга в Румынии. 

Пробившись в финал в весовой категории до 74 кг, он сразился с хозяином ковра и одержал победу со счетом 3-3 (по последнему техническому действию). 

Сегодня в греко-римской борьбе за первое место поборется другой выходец из КБР Ауес Гонибов. Вчера вечером он вышел в финал в весовой категории до 82 кг. 

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Вестник Кавказа

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