Борец из Кабардино-Балкарии победил на турнире в Румынии

4 июня борец из Кабардино-Балкарии Идар Хатанов завоевал первое место на традиционном международном турнире по вольной и греко-римской борьбе среди юниоров памяти Думитру Парвулеску и Василе Йорга в Румынии.

Пробившись в финал в весовой категории до 74 кг, он сразился с хозяином ковра и одержал победу со счетом 3-3 (по последнему техническому действию).

Сегодня в греко-римской борьбе за первое место поборется другой выходец из КБР Ауес Гонибов. Вчера вечером он вышел в финал в весовой категории до 82 кг.