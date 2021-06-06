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Вагоны с бензином сошли с рельсов в Астрахани

Вагоны с бензином сошли с рельсов в Астрахани

Два вагона с бензином сошли с рельсов на железнодорожных путях в Астрахани. Пострадавших нет. Об этом сообщил представитель ГУМЧС России по Астраханской области.

"В 12.57 поступило сообщение о том, что по адресу улица 1-й проезд Нефтяников, 1 "а" произошел сход двух вагонов с бензином на внутренних железнодорожных путях станции Астрахань-2", - говорится в заявлении.

Сам тепловоз с рельсов не сошел, из вагонов бензин не вытек. Движение поездов не нарушено. На место инцидента выехала опергруппа ГУМЧС России по Астраханской области. 

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