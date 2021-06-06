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AnadoluJet открывает авиарейсы Анталья – Баку – Анталья

AnadoluJet открывает авиарейсы Анталья – Баку – Анталья

Бюджетная турецкая авиакомпания Anadolujet начнет выполнять рейсы из Антальи в Баку и обратно с 20 июня. «Дочка» Turkish Airlines продолжает расширять свою сеть международных полетов, сообщает информагентство Trend.

C 20 июня рейсы между Баку и Антальей будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Пассажиры, приобретавшие билеты на рейсы AnadoluJet, смогут без потери денег менять билеты, купленные до 31 марта 2022 года.

  

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Вестник Кавказа

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