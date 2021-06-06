Депутат Национальной Ассамблеи призвал Францию потребовать от Армении карту минных полей

Депутат Национальной ассамблеи Франции Фредерик Дюма считает, что ее страна и международное сообщество должны потребовать от Армении передачи минных полей в Карабахе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Трое мирных жителей, в том числе два журналиста, погибли в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Мирные жители не должны быть заложниками конфликта – ни в Армении, ни в Азербайджане. Обе стороны должны соблюдать нормы международного права. Франция и международное сообщество должны потребовать от Армении предоставить карты минных полей», – твитнула она.

Напомним, 4 июня на мине в Кельбаджарском районе подорвался азербайджанский журналист.