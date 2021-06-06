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Депутат Национальной Ассамблеи призвал Францию потребовать от Армении карту минных полей

Депутат Национальной Ассамблеи призвал Францию потребовать от Армении карту минных полей

Депутат Национальной ассамблеи Франции Фредерик Дюма считает, что ее страна и международное сообщество должны потребовать от Армении передачи минных полей в Карабахе. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Трое мирных жителей, в том числе два журналиста, погибли в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Мирные жители не должны быть заложниками конфликта – ни в Армении, ни в Азербайджане. Обе стороны должны соблюдать нормы международного права. Франция и международное сообщество должны потребовать от Армении предоставить карты минных полей», – твитнула она.

Напомним, 4 июня на мине в Кельбаджарском районе подорвался азербайджанский журналист.

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Вестник Кавказа

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