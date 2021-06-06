Постпред России при ЕС предупредил о новых проблемах для "Северного потока-2"

Проблемы на пути реализации проекта "Северный поток-2" не иссякли, уверен постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Запад может создать новые помехи для газопровода по дну Балтики после его запуска, считает дипломат. Однако Россия и компания-оператор к такому повороту событий готовы.

"Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин официально объявил об успешном завершении прокладки труб первой нитки "Северного потока-2". Работа над второй ниткой трубопровода продолжается, сказал Путин.