Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от границы. Такое решение руководства двух стран приняли после переговоров правительственных делегаций по демаркации границ.

"По итогам переговоров правительственных делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы отвод дополнительных сил и средств сторон в места постоянной дислокации завершен", - сказал представитель пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызстана.

По его словам, ситуация на границе двух республик на настоящий момент спокойная.

"Подразделения ПС ГКНБ КР (Пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики - прим. ред.), дислоцированные на кыргызско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме", - отмечается в заявлении.

Погранслужба Кыргызстана ранее сообщала, что ночью 3 июня таджикские военные начали устанавливать контейнер на неделимитированном участке границы, углубившись на километр на территорию Ошской области Кыргызстана. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении соглашений по границам и обострении ситуации. Пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный вариант службы.

В конце апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло вооруженное столкновение, в ходе которого погибли 50 человек с двух сторон. Эпицентр конфликта пришелся на Баткенскую область Кыргызстана на границе с Таджикистаном.