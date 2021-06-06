Главная » Новости

В Баку стартовала третья спринтерская гонка Формулы-2

В Баку стартовала третья спринтерская гонка Формулы-2

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку началась третья спринтерская гонка Формулы-2. За чемпионство борются 11 команд, в каждой из которых по два пилота. На городском кольце Баку они совершат 29 кругов.

Потом запланирована презентация пилотов Формулы-1.

 

Во второй половине дня пройдет основная гонка, перед началом которой прозвучит гимн Азербайджана. С 16:00 до 18:00 по местному времени состоится Гран-при Азербайджана Формулы-1, и будет определён победитель.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит с 4 по 6 июня.

7945 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!