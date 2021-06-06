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В Узбекистане стартовал чемпионат Азии по самбо

В Узбекистане стартовал чемпионат Азии по самбо

В столице Узбекистана городе Ташкенте стартовал чемпионат Азии по самбо, на котором узбекская команда заняла призовые места. Соревнования проходят в трех категориях: юниоров, молодежи и взрослых. В них принимают участие 400 спортсменов из 16 стран мира. 

22 узбекских самбиста заняли призовые места, абсолютными победителями стали девять узбеков.

12-14 ноября 2021 года в Ташкенте состоится Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. 

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Вестник Кавказа

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