Суточный прирост больных коронавирусом в Грузии составил 504

За последние сутки коронавирусом в Грузии заразились еще 504 человека, скончались 17. Общее число заражений за время пандемии, по данным StopCov, составило 349 098

За последние 24 часа из клиник выписан 1 201 человек, всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 333 505 пациентов. Число деланных исходов составило 4 910.

Первый случай заболевания COVID-19 в Грузии зарегистрирован 26 февраля 2020 года.

