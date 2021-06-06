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Суточный прирост больных коронавирусом в Грузии составил 504

Суточный прирост больных коронавирусом в Грузии составил 504

За последние сутки коронавирусом в Грузии заразились еще 504 человека, скончались 17. Общее число заражений за время пандемии, по данным StopCov, составило 349 098

За последние 24 часа из клиник выписан 1 201 человек, всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 333 505 пациентов. Число деланных исходов составило 4 910.

Первый случай заболевания COVID-19 в Грузии зарегистрирован 26 февраля 2020 года.
 

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