Число больных коронавирусом за сутки в России выросло до 9 163

За последние сутки число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось на 9 163. Общее количество заражений равняется 5 126 437. Прирост числа заболевших составил 0,18 процентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Самые низкие темпы прироста заболевания зарегистрированы в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,04%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,05%).

За последние 24 часа в Санкт-Петербурге выявлен 861 случай, в Московской области - 773, в Нижегородской области - 161, в Ростовской области - 157, в Воронежской области - 142.

В Москве суточный прирост составил 2 936, днем ранее - 2897.

Количество летальных исходов за сутки составило 351, днем ранее - 399.