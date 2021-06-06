В России выписали свыше 7 тысяч переболевших COVID-19

Свыше 7,3 тысяч человек выздоровели от коронавируса в России за минувшие сутки. С начала пандемии количество выписанных превысило 4,7 миллиона, сообщили в Оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7 369 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России - 4 736 446", - говорится в заявлении.

В Москве выписаны 1741 человека, в Санкт-Петербурге - 897, в Подмосковье - 679 человек.