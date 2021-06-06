Иран отменит визы для туристических групп из России

Министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан прибудет 6 июня с официальным визитом в Москву. В рамках поездки он собирается подписать договор об отмене индивидуальных виз для туристов, которые путешествуют группой.

"Сегодня в Москву для подписания соглашения об отмене виз для туристов, путешествующих группой, прибудет министр туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Мунесан", - написал на странице в "Фейсбук" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

По его словам, договор предусматривает путешествие туристов из двух стран в ИРИ и Россию через аккредитованные компании. На группу будет выдаваться одна виза, добавил Джалали.