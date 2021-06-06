Генсек НАТО обеспокоен растущей зависимостью Беларуси от России

В НАТО обеспокоены тесным сотрудничеством России и Беларуси. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

"Союзники серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Москвы и Минска в последние месяцы", - отметил Столтенберг. Он полагает, что Беларусь "становится все зависимее" от РФ.

"НАТО - оборонительный альянс. Я не хочу много спекулировать, но мы бдительны и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии", - заметил Столтенберг. - "Разумеется, мы готовы в серьезном случае защитить каждого участника альянса и оборонять его от любой угрозы, которая исходит от Минска и Москвы".

Столтенберг также добавил, что на предстоящем саммите НАТО 14 июня Беларусь будет одной из обсуждаемых тем, и альянс собирается пересмотреть замороженное соглашение о партнерстве с Минском.