Байден обозначил повестку саммита с Путиным

Президент США Джозеф Байден определился с повесткой встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июня в Женеве. Вашингтон не хочет допустить с Москвой конфликта и добивается "стабильных и предсказуемых отношений", говорится в комментарии главы Белого дома, опубликованном в The Washington Post накануне его визита в Европу.

США хотят "сотрудничать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями", отметил Байден. Он обратил внимание на то, что встреча с Путиным состоится после обсуждений "с партнерами и союзниками, смотрящими на мир через такую же призму, что и Соединенные Штаты". Цель поездки в Европу для Байдена - "сплотить мировые демократии".

При этом Байден дал понять, что США готовы ответить "единым фронтом" на "исходящие от России вызовы для европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине".

"Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на возможные негативные действия", - добавил он.

11-13 июня Байден посетит встречу G7 в Великобритании. 14 июня в Брюсселе он примет участие на саммите НАТО, а 16 июня проведет в Женеве встречу с Путиным. Поездка в Европу - первый зарубежный визит Байдена с момента избрания президентом США.