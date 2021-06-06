Эрдоган обещает решить проблему слизи в Мраморном море

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен решить проблему накопившейся в Мраморном море слизи. Сейчас группа из 300 человек занимается проверкой в 90 точках моря, а также на объектах по очищению сточных вод и утилизации твердых отходов на суше. Они пытаются выявить источник загрязнения Мраморного моря, сказал президент.

"Мы спасем наши моря, в особенности Мраморное, от этой проблемы слизи", - отметил Эрдогана на церемонии в честь Всемирного дня окружающей среды в Стамбуле.

Ранее, 4 июня агентство DHA сообщило о том, что турецкие специалисты исследуют морскую слизь, покрывшую Мраморное море около Стамбула, и требуют принять срочные меры. По оценкам турецкого эксперта Барыша Салихоглу, слизь формируется благодаря неочищенный стокам, которые сливаются заводами в море, и стокам из рек.