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Кочарян пожаловался на отток населения из Армении

Кочарян пожаловался на отток населения из Армении

Бывший президент Армении, один из зачинщиков карабахского конфликта пожаловался на сокращение населения страны. В последние месяцы число безвозвратно покидающих республику неуклонно растет, сообщают армянские СМИ.

 

За последние четыре месяца отрицательное сальдо миграции насчитывает 80 тысяч человек. Такой отток населения в Армении был зарегистрирован в начале 1990-х годов.

"Это уже называется депопуляцией, побегом. Значит, не доверяют этой власти. Единственной возможностью изменить эту ситуацию является смена власти", - сказал идеолог современного армянского национализма Роберт Кочарян.

Напомним, 20 июня в Армении пройдут досрочные парламентские выборы. На них Кочарян будет участвовать в качестве лидера блока «Армения».

Ранее статистический комитет Армении тоже сообщал о падении населения страны. По его данным, за год число жителей закавказской республики сократилось на почти 3,8 тысяч человек.

 

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Вестник Кавказа

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