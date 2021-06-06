Европарламент призвал принять Албанию, Северную Македонию, Сербию и Черногорию в ЕС

Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал принять Албанию, Северную Македонию, Сербию и Черногорию в Евросоюз. Такое расширение было бы "позитивным проектом для мира и благосостояния", уверен он.

"Расширение может иметь огромные преимущества как для региона, так и для Европы в целом, поскольку оно поможет обеспечить стабильный, процветающий и мирный континент", - сказал он в интервью Funke.

Насколько быстро западнобалканские страны вступят в ЕС, зависит от темпов проведения реформ в них: "В каждой из этих стран еще предстоит завершить реформы".

Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория являются странами-кандидатами на вступление в ЕС.