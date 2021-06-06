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Данные по коронавирусу в Армении за последние 24 часа

Данные по коронавирусу в Армении за последние 24 часа

Число больных коронавирусом в Армении за последние сутки выросло на 37 человек. Всего за весь период пандемии число заражений составило 223 180, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Количество летальных исходов от осложнений COVID-19 достигло 4458 (4 случая за последние сутки). Число больных коронавирусом, умерших по другим причинам достигло 1091 (1 новый случай за 24 часа).

 

Число выздоровевших от COVID-19 насчитывает 214 363. Общее число тестов в Армении составило 1 102 551.

В республике с 16 марта по 11 сентября 2020 года действовало чрезвычайное положение. После этого был введен карантин, который продлится до 11 июля сего года. Сохраняется масочный режим. 

 

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