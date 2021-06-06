Беларусь увеличивает число рейсов в Грузию

Количество рейсов "Белавиа" в Грузию вырастут. С 15 июня число перелетов из Минска в Батуми увеличится с 7 до 14 раз, из Минска в Тбилиси - с 7 до 11 раз. Белорусская авиакомпания будет совершать два перелета в сутки в Батуми и четыре - в Тбилиси.

Ранее, 1 июня Грузия открыла границы для приема иностранных туристов. От последних для пересечения границы требуется медстраховка, покрывающая расходы на лечение от коронавируса, документ о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.



