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Беларусь увеличивает число рейсов в Грузию

Беларусь увеличивает число рейсов в Грузию

Количество рейсов "Белавиа" в Грузию вырастут. С 15 июня число перелетов из Минска в Батуми увеличится с 7 до 14 раз, из Минска в Тбилиси - с 7 до 11 раз. Белорусская авиакомпания будет совершать два перелета в сутки в Батуми и четыре - в Тбилиси.

Ранее, 1 июня Грузия открыла границы для приема иностранных туристов. От последних для пересечения границы требуется медстраховка, покрывающая расходы на лечение от коронавируса, документ о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест.  

 


 

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Вестник Кавказа

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