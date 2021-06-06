В Железноводске появится этнодеревня с казачьим подворьем

Казачье подворье, ремесленные мастерские, кафе и рестораны расположатся в курортной деревне. Которая появится в Железноводске. Планируется, что проект будет реализован с 2022 по 2025 годы.

По словам мэра города Евгения Моисеева, этнодеревня – это своего рода симбиоз культуры и традиций с современными тенденциями. "Строительством экологической деревни мы решаем целый ряд важных вопросов: делаем наш город-курорт еще более привлекательным для приезжих, популяризуем этническую и экологическую составляющие нашей городской культуры, создаем новые рабочие места для персонала и увеличиваем количество достопримечательностей города", - цитирует собеседника ТАСС.

Моисеев уточнил, что туристический объект у подножья горы Развалка займет территорию в 10 га и будет включать казачье подворье, ремесленные мастерские, кафе и рестораны.