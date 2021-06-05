Талисман сборной России Денис Мацуев готовится к чемпионату Европы по футболу

Народный артист России пианист Денис Мацуев планирует посетить базу национальной команды России в Новогорске перед стартом чемпионата Европы по футболу.

По слова музыканта, именно его приезд помог в матче с испанцами на чемпионате мира. "И я уже распеваюсь, не распиваюсь, подчеркну, а распеваюсь чтобы рвать голос на наших играх на Евро", - поделился он в интервью ТАСС.

Он также призвал не критиковать подопечных тренера сборной Станислава Черчесова. "Помните, как все критиковали перед 2018 годом и чем все для критиков это обернулось", - отметил он.