Чечню будет штормить до 7 июня

В течение суток 6 и 7 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Кроме того, в республике ожидается шквалистый ветер до 20-25 м/с.

В Чеченском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что на реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.

Сейчас в столице республики +17, облачно с прояснениями. Ночью немного похолодает и начнутся дожди.