Студентка скончалась во время экзаменов в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что студентка пединститута в филиале Ставропольского государственного пединститута в Иноземцево скончалась семнадцатилетняя студентка

По его словам, согласно предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии. "Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", - сказал Владимиров.