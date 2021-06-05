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Студентка скончалась во время экзаменов в Ставропольском крае

Студентка скончалась во время экзаменов в Ставропольском крае

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что студентка пединститута в филиале Ставропольского государственного пединститута в Иноземцево скончалась семнадцатилетняя студентка

По его словам, согласно предварительным данным, смерть наступила в силу естественных причин, из-за состояния здоровья.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии. "Выражаю глубокие соболезнования родным девочки. Вся необходимая помощь ее семье будет оказана", - сказал Владимиров.

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Вестник Кавказа

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