Беларусь может отказаться от западных товаров

Беларусь может полностью отказаться от товаров и технологий, произведенных на Западе, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, так власти республики ответят на введенные в отношении страны санкции.

"Конечно, мы будем вынуждены уходить от западных товаров, от западных технологий", - сказал он, отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Беларусь 1".

В этой связи он отметил, что страна готова к переключению в том числе на азиатские технологии.

"По предварительным подсчетам, один Китай может заменить 90% европейских и американских технологий", - сказал, отметив, что также рассчитывает на внедрение и российских технологий.