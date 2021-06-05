На Ставрополье стартовала гонка внедорожников
В станице Ессентукской на стадионе "Мечта" стартовал первый этап Международной гонки внедорожников RFC Russia Caucasus 2021.
Участниками гонок стали 20 команд из семи регионов. Закрытие запланировано на 8 июня.
Сегодня состоялись заезды на Кубок главы округа по автозвуку среди автомобилистов и мотоциклистов.
Затем старт был дан приветственным заездам участников на внедорожниках.
Основная часть гонок стартует 6 и 7 июня в поселке Горном.
Вестник Кавказа
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