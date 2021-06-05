После столкновения поезда и автомобиля под Анапой заведено уголовное дело

Следователями Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ было заведено уголовное дело после столкновения поезда и легкового автомобиля в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что в результате аварии два человека погибли и один пострадал.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщили в пресс-службе управления.

К настоящему моменту назначены необходимые экспертизы.