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После столкновения поезда и автомобиля под Анапой заведено уголовное дело

После столкновения поезда и автомобиля под Анапой заведено уголовное дело

Следователями Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ было заведено уголовное дело после столкновения поезда и легкового автомобиля в Краснодарском крае. Ранее сообщалось, что в результате аварии два человека погибли и один пострадал.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", сообщили в пресс-службе управления.

К настоящему моменту  назначены необходимые экспертизы.

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