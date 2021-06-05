В Госдуме задумались об отмене маткапитал для некоторых россиян

В России следует отменить некоторые государственные льготы, в том числе материнский капитал, для россиян, чей доход превышает пять миллионов рублей в год, выразил мнение глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Не стоит "выдавать олигархам материальную помощь", - сказал он, передает Ura.ru

Далее парламентарий предложил установить предельно допустимый для получения маткапитала уровень дохода на отметке в пять миллионов рубелей, а затем постепенно снизить до трех миллионов рублей.