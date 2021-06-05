Саперы обезвредили более 90 га сельхозугодий в Чечне

Начиная с апреля в Чечне саперами Южного военного округа было очищено от взрывоопасных предметов более 90 га сельхозугодий.

Об этом проинформировали в пресс-службы ЮВО, отметив, что работы по разминированию сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда в Ачхой-Мартановском районе и на территории Ачхой-Мартановского лесничества начались 1 апреля.

В дальнейшем инженерно-саперным подразделениям предстоит проверить более 300 га территории.