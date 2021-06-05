Секрет финансирования партии Гахария раскрыт

Деньги на партию "За Грузию" бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария были выделены самими членами партии, сообщил один из ее лидеров Кахабер Кемоклидзе.

"У нас очень простой и скромный офис. А деньги – это средства, которые каждый из нас исходя из своих возможностей выделил", - сказал он, отметив, что вся информация о пожертвованиях партии будет доступна общественности.

На минувшей неделе Гахария презентовал свою новую партию, в которую вошли чиновники, эксперты и представители среднего бизнеса, передает Sputnik Казахстан.