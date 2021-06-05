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Водовоз впечатал "легковушку" в плиту в Казахстане

Водовоз впечатал &quot;легковушку&quot; в плиту в Казахстане

Водитель водовоза в Петропавловске не справился с управлением пробил забор и врезался в припаркованную у бетонной плиты легковушку.

В полиции сообщили о том, что авария произошла, когда водитель "ЗИЛ 431410" при движении задним ходом. "В результате наезда были повреждены две автомашины - Volkswagen Golf и Ravon", - проинформировали в управлении полиции Петропавловска, добавив, что в результате случившегося никто не пострадал.

Материалы дела переданы в cпециализированный административный суд, водителю грозит штраф или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев, отмечает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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