Moody’s предупредило о риске отключения России от платежных систем
Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило о том, что риски отключения от платежных систем из-за американских санкций есть.
Так, согласно аналитическим материалам агентства, ограничения доступа к технологическим новшествам со стороны Запада препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации экономики России.
Уточняется, что хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, "возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность", передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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