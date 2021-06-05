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Moody’s предупредило о риске отключения России от платежных систем

Moody’s предупредило о риске отключения России от платежных систем

Международное рейтинговое агентство Moody’s сообщило о том, что риски отключения от платежных систем из-за американских санкций есть.  

Так, согласно аналитическим материалам агентства, ограничения доступа к технологическим новшествам со стороны Запада препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации экономики России.

Уточняется, что хотя Moody’s считает такие шаги маловероятными, "возможность новых ограничений доступа Москвы к международным платежным системам усиливает неопределенность", передает РИА Новости.

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