Монография игумена Алексия о Кавказской Албании издана под эгидой РАН

В Москве Российская Академия Наук была переиздана книга игумена Алексия по истории Албании и Албанской церкви - "История церкви Кавказской Албании по Моисею Каланкатуйскому".

Ранее работа уже издавалась в Баку и Махачкале. Сейчас монография вышла в свет под эгидой авторитетного международного востоковедческого научного центра - Института востоковедения РАН.

Игумен Алексий, бакинец, доктор церковной истории, сейчас занимает должность настоятеля православной церкви в Мерано (Италия).

Многие годы он отдал изучению вопросов истории Кавказской Албании и ее церкви, разоблачая фальсификации армянской историографии. В частности, он с привлечением многочисленных источников разоблачает миф историков Армении о том, что именно с армян началась история этой религии на Кавказе.

Также игумен Алексий известен своими публикациями о формировании азербайджанского этноса. "Азербайджанский этнос формировался в Кавказском регионе на протяжении трех тысячелетий. И в его основе лежит сугубо кавказский элемент – племена, жившие здесь с доисторических времен, племена, которые образовали политическую конфедерацию, сформировавшую государство Кавказской Албании", - пишет игумен Алексий в одной из своих работ, отмечает Turan.