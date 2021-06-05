Водитель микроавтобуса сбил ребенка и сбежал с места ДТП в Казахстане

Водитель, не имеющий прав на управление автотрансопртом, допустил наезд на ребенка и скрылся с места аварии, ДТП произошло в микрорайоне Шанырак-2 Алматы.

Стало известно, то водитель микроавтобуса Toyota ехал по улице Рахимова, на обочине возле частного дома играли дети, один ребенок выскочил на дорогу. Водитель сбил его, а затем скрылся. Малыш госпитализирован. Впоследствии водитель спрятал автомашину в одном из дворов.

В настоящее время подозреваемый задержан. Правоохранители установили, что он сел за руль без соответствующих прав. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Sputnik Казахстан.