Медведев позвал на борьбу с незаконными свалками

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на стратегической сессии партии "Экология" заявил о том, что работа по ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов должна быть продолжена.

По его словам, в этой области не все благополучно. "Работу по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов необходимо продолжать, так как здесь еще не все благополучно", - сказал он, отметив, что "работа требует масштабной деятельности".