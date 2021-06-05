Сечин: мир на пороге нефтегазового дефицита

Согласно прогнозам главы "Роснефти" Игоря Сечниа, во второй части 2021 года мир может столкнуться с дефицитом нефти и газа.

"Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", - сказал он в рамках сессии «Трансформация мировой энергетики» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Далее он указал на то, что прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах и на сегодняшний день уже наблюдается определенный дефицит ресурсов.