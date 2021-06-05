Кочарян догоняет Пашиняна

Несмотря на то, что предвыборная кампания в парламент Армении пока не стартовала, сторонники одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолога современного армянского национализма, бывшего президента страны Роберта Кочаряна, ключевого соперника нынешних властей республики, уверены, что команда исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна будет смещена.

Возможность такого варианта исхода выборов подтверждают и проведенные агентством Gallup International association опросы за апрель, май и июнь, по данным которых блок Пашиняна "Мой шаг" теряет позиции, в то время как блок "Армения" Кочаряна демонстрирует уверенный рост.

Так, результаты опросов, проведенных в конце апреля и мая, указывают на то, что за "Мой шаг" проголосовали бы в апреле 27,2% опрошенных, а в мае - 24,8% респондентов. За блок "Армения" голоса в апреле отдали бы 8,1% респондентов, а в мае – уже 14,3% опрошенных.

В том случае, если бы досрочные парламентские выборы в Армении состоялись сейчас, то за "Мой шаг" проголосовало бы 22,4% опрошенных. "Армении" же симпатизирует уже 20,6% потенциальных избирателей. Тройку лидеров замыкает партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, ей бы отдали свои голоса 4,2% респондентов.

Напомним, что проведение досрочных парламентских выборов в Армении запланировано на 20 июня 2021 года. Политическим партиям для того, чтобы пройти в Национальное собрание необходимо преодолеть 5%-й барьер. Для блоков установлена планка 7%.