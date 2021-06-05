В Японии назвали главное условие мирного договора с Россией

Решение проблемы Курильских островов возможно лишь при президентстве главы РФ Владимира Путина, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки

По его словам, в ином случае, Япония может упустить исторический шанс. "Проблему северных территорий можно решить только при президентстве Путина. Если это упустить, то в будущем решения не будет", - приводит слова политика "Газета.ru" со ссылкой на Kyodo.

Ранее Путин заявлял, что несмотря на то, что СССР и Россия никогда не соглашались передать Японии четыре острова из южно-курильской, российская сторона выражает уверенность в заключении мирного договора.