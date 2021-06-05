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Определились победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Определились победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана &quot;Формулы 1&quot;

В Баку завершен квалификационный заезд в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", по результатам которого пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучший результат и завоевал право стартовать с поул-позиции.

На второй позиций – Льюис Хэмилтон из команды Mercedes-AMG Petronas. Тройку замыкает Макс Ферстаппен из Red Bull Racing Honda.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

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Вестник Кавказа

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