Определились победители квалификационного заезда Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

В Баку завершен квалификационный заезд в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", по результатам которого пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучший результат и завоевал право стартовать с поул-позиции.

На второй позиций – Льюис Хэмилтон из команды Mercedes-AMG Petronas. Тройку замыкает Макс Ферстаппен из Red Bull Racing Honda.

Ранее сообщалось, что 4 июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1".