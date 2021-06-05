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В Госдуме предостерегли: США постараются не допустить запуска "Северного потока -2"

В Госдуме предостерегли: США постараются не допустить запуска &quot;Северного потока -2&quot;

Председатель комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов выразил мнение, что американская сторона будет предпринимать шаги, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток 2", дождавшись смены власти в Германии.  

По его словам, президент США Джо Байден, как известно, сделал определенный реверанс... в сторону Германии, сняв американские санкции в отношении германских участников "Северного потока-2". "Сейчас будут, конечно, предприняты шаги, чтобы не запустить трубопровод, чтобы всячески дискредитировать идею", - сказал он, выступая в эфире канала "Россия 1".

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Вестник Кавказа

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