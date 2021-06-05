В Грузии обновили мотопарк для сдачи экзаменов по вождению
Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк 16 мотоциклами Kawasaki, сообщает пресс-служба ведомства.
Новые мотоциклы полностью соответствуют современным стандартам и оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзамена.
Отмечается, что желающие смогут сдать экзамен на права категории А/А1 и подкатегории во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии.
Вестник Кавказа
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