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В Грузии обновили мотопарк для сдачи экзаменов по вождению

В Грузии обновили мотопарк для сдачи экзаменов по вождению

Сервисное агентство МВД Грузии обновило мотопарк 16 мотоциклами Kawasaki, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые мотоциклы полностью соответствуют современным стандартам и оснащены всеми необходимыми механизмами защиты, что обеспечивает безопасное проведение экзамена.

Отмечается, что желающие смогут сдать экзамен на права категории А/А1 и подкатегории во всех структурных подразделениях Сервисного агентства МВД Грузии.

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Вестник Кавказа

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