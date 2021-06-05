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В США высмеяли Байдена перед встречей с Путиным

В США высмеяли Байдена перед встречей с Путиным

Читатели американского портала The Wall Street Journal прокомментировали предстоящий саммит глав России и США, который состоится в Женеве.

Пользователи интернет-издания отметили неспособность Джо Байдена вести переговоры на одном уровне с Владимиром Путиным.

"Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией", — написал обозреватель газеты.

Стоит отметить, что один из читателей портала порекомендовал Путину не беспокоиться, пока Байден является президентом США.

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Вестник Кавказа

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